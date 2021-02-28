İran'dan ABD ve üç Avrupa ülkesinin son açıklamalarına tepki

ABD'nin pozisyonunda ve davranışında henüz bir değişiklik olmadığını ve Biden yönetiminin Trump'ın başarısız azami baskı politikasından vazgeçmediğini ve hatta Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulamadığına değinen Hatipzade, 'Nükleer Anlaşma'ya taraf tüm ülkelerin taahhütlerini ifası, görüşme ve müzakere konusu değildir ve tüm görüşmeler yıl önce yapılmıştır' diye belirtti.

Rotanın apaçık olduğunu ifade eden Hatipzade, 'ABD yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarına son vermeli ve taahhütlerine dönmelidir. Bu, ne müzakere gerektirir ne de UAEK Yönetim Kurulu kararını' diye açıkladı.

Hatipzade, 'İran İslam Cumhuriyeti eyleme eylemle karşılık verecek ve yaptırımların kaldırılmasına uygun olarak yükümlülüklerine döneceği gibi, düşmanca eylem ve davranışlara da aynı şekilde karşılık verecektir. İran, Nükleer Anlaşma'nın mevcut üye devletleriyle ve ayrıca Nükleer Anlaşma koordinatörü olam Borrell ile iki taraflı ve çok taraflı olarak yakın istişarelere devam edecek' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish