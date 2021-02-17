Karşı taraftan pratikte bir uygulama görürsek biz de uygulayacağız; konuşmanın faydası yoktur

Vide konferans yöntemiyle bağlantı kurduğu Devrim Tebriz halkına hitaben konuşan Ayetullah Hamanei, 'Biz iyi konuşma ve vaatler çok duyduk. Ancak pratikte bunlar çiğnendi ve karşıtı yapıldı' diye belirtti.

Korkmamak, yorulmamak, ümitsizğe kapılmamak ve Devrim yolunda fedakarlığı İran halkının özelliklerinden olarak sayan Ayetullah Hamanei, bu yılki 22 Behmen (11 Şubat) Devrim yıldönümü yürüyüşlerine halkın geniş çaplı katılımına ve General Süleymani'nin geçen yılki cenaze törenine milyonlarca insanın katıldığına işaret ederek, 'İnsaflı bakarsak İran halkının yorulmadığı görüyoruz. Bunun örneği de 22 Behmen günüydü. Halk bugünü koronalı koşullara rağmen yeni bir girişim ile yaparak bu yürüyüşlerin durmasına izin vermedi' diye konuştu.

İslam Cumhuriyeti Devleti'nin kazanımlarına ve bazı başarısızlık ile zaaflarına değinen Ayetullah Hamanei, 'Bizim görevimiz, kazanımlar ile başarısızlık ve zaafları telafi etmektedir. Oysa düşman, başarısızlıkları öne çekerek bizi başarısızlıklara bakmaya yöneltiyor. Kazanımları unutunuz, Devrim yolundan vageçiniz diyor' diye ekledi.

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