İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bine ulaştı

Lari, son 24 saatte 108 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 60 bin 181'e yükseldiğini, 1 milyon 399 bin 934 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 3 bin 685'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 399 bin 934 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 11 milyona yakın korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish