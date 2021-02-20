Sputnik V aşısının üretim hattı İran'da faaliyete başlayacak

İRNA'ya konuşan Cihanpur, Sputnik V aşısının etkinliği ve güvenliği hakkında, 'Sputnik V aşısı dünyadaki en iyi korona aşılarından biridir ve 65 yaş üstü insanlar için etkinliği ve bağışıklık kazandırması yaklaşık 92'dir. 70 yaşın üzerindeki kişilerdeki bağışıklığı ise yüksektir ve bu duruma karşı az sayıda aşı böyledir' diye konuştu.

Sputnik V aşısının 21 gün arayla iki doz enjekte edildiğini ve adonovirüsün türüne göre bu aşının ilk dozundan sonra üretilen antikor ve hatırlatma dozunun vücut sisteminin onu ortadan kaldıramayacak kadar güçlü olduğuna değinen Cihanpur, benzer aşılarda olması muhtemel olan şeyin bu aşıda gerçekleşmediğini kaydetti.

Sputnik V aşısının Rusya'dan doğrudan alım miktarının iki milyon doz olduğunu ve İran'da bu aşı için bir üretim hattı kurmak için gerekli anlaşmaların yapıldığına dikkati çeken Cihanpur, 'Umuyoruz ki bu aşının İran'da ortak üretimi ile bu aşının on milyonlarca dozunu ülkede üretip 2021 yılında pazarlarız. Önümüzdeki haftalarda, bu aşının ülkedeki özel şirketlerden birinde üretim hattının kurulması tamamlanacak ve belki 20 Mart'tan önce Sputnik V'yi üretebiliriz. Alt yapısı ve üretim hattı mevcuttur, sadece son değerlendirme yapılmalı ve özel sektörde üretim hattı aktif hale getirilmelidir' diye ekledi.

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