İran, en başarılı aşı geliştirme platformlarından birine sahip olacak

Dün Pastor aşısının üretim hatlarını incelediğini ifade eden Helmen, 'İran'ın çok ilerlemiş olduğunu düşünüyorum ve umarım yerli bir aşı oluşturabilir ve diğer ülkelere yardım edebilirsiniz. İran'ın en başarılı aşı geliştirme platformlarından birine sahip olacağından eminim' dedi.

İran'ın sağlık çalışanları olarak adlandırılan güçlerin kullanımında özel bir örnek olduğunu dile getiren Helmen, 'Bu sağlık çalışanları, fiziksel sağlık ve tesisler açısından sağlık sistemi ile ona müracaat eden kişiler ve aileler arasındaki bağlantıdır' dedi.

Son zamanlarda, İran'daki Kan Basıncını Kontrol Etme Ulusal Kampanyasında, sağlığı daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ailelerin yapısının güçlendirildiğini kaydeden Helmen, 'Ayrıca kovid-19 sırasında gerçekleşen tüm kampanyalarda, diğer çalışanlar da harekete geçti ve Besic'den Kızılay'a kadar tüm çalışanlar sağlık çalılanlarına yardım etti, çünkü gördüğümüz gibi sağlık çalışanlarının çok yönlü desteğe ve yardıma ihtiyacı bulunmakta' diye belirtti.

Helmen, 'Şu anda, nüfusun yaklaşık %70'i şehirlerde yaşıyor, ancak kırsal alanlarda aynı birinci derece sağlık hizmetleri (PHC) ağı ve güçlü sağlık çalışanları bulunmakta. Korona zamanında, yoğun nüfuslu bölgelerde sağlık sisteminin kabiliyetlerini ve potansiyellerini ölçtük ve şimdi sistemin nerede güçlendirilmesi gerektiğini biliyoruz' diye ekledi