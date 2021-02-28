İran sağlık sistemi ayda 20 milyon kişiyi aşılama kabiliyetine sahip

İran'ın en iyi sağlık çalışanları, eğitmenleri ve Sağlık Bakanlığı'ndaki sağlık hizmeti sağlayıcılarının takdir töreninde konuşan Reisi, 'İran sağlık sisteminin büyükleri tarafından 30 yılı aşkın bir süre önce kurulan İran sağlık ağı, İran sağlık sisteminin gururu ve kuvvetidir. Bu ağ ülkenin dört bir yanına ulaşmış durumda ve sağlık evi olmayan bin nüfuslu her hangi bir köy bulunmamaktadır' dedi

İran'daki yaklaşık 17 bin köyde bulunan sağlık merkezlerinin yanı sıra, sevk sistemini uygulayarak ihtisas merkezlerine ve hastanelere bağlı 2 bin 500'den fazla kırsal sağlık merkezi ile yaklaşık 3 bin şehir merkezi bulunduğuna dikkati çeken Reisi, 'Korona virüs salgını sırasında bu eğitilmiş sistem birçok başarı elde etti. Ülkede şu ana kadar üç aşamalı korona virüs taraması yapıldı. Son zamanlarda göçebelere eşlik eden göçebe sağlık evleri kurulmuş ve yakında bu kuruluşa 420 göçebe evi eklenecektir' ifadesini kullandı.

Reisi,'Son birkaç yılda sağlık evleri yenilenmiş ve binalarının yarı ömrü 26'dan 10 yıla düşürülmüş ve bu sağlık evlerinde gerekli ekipmanlar tamamlanmıştır' diye ekledi.