1 Mar 2021 01:47
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News Code: 84245302
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İran'ın yılın ilk 11 ayındaki dış ticaret hacmi 65.5 milyar dolar

İran'ın yılın ilk 11 ayındaki dış ticaret hacmi 65.5 milyar dolar

Tahran, İRNA- Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran'ın bu yılın ilk 11 ayında (20 Mart 2020- 18 Şubat 2021 arası) dış ticaret hacminin 65 milyar 500 milyon dolar olduğunu, bundan ihracatın payının 31 milyar 198 milyon dolar, ithalatın payının ise 34 milyar 321 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Yılın ilk 11 ay ayında 134 milyon ton ağırlığında 65.5 milyar dolar değerinde dış ticaret yaptığına değinen Latifi, bundan ihracatın payının 103 milyon 90 bin ton ağırlığında 31 milyar 198 milyon dolar değerinde, ithalatın payının ise 30 milyon 818 bin ton ağırlığında 34 milyar 321 milyon dolar olduğunu ifade etti.

İran'ın geçen aykı dış ticaret hacmine işaret eden Latifi, '6 milyar 817 milyon dolarlık dış ticaretten, ihracatın payı 3 milyar 135 milyon dolar, ithalatın payı ise 3 milyar 682 milyon dolar oldu' diye belirtti.

Geçen ay sırasıyla Çin, Irak, BAE, Afganistan ve Türkiye'nin ilk 5 hedef ihracat ülkesi olduğuna işaret eden Latifi, Türkiye'ye geçen ay 183 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

İran'ın en çok ithalat yaptığı ilk 5 sırasıyla BAE, Çin, Türkiye, Almanya ve Hindistan olduğunu ve Türkiye'den geçen ay 426 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştiğini dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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