İran’ın geçen ayki dış ticaret hacmi 6.7 milyarı aştı

Latifi, yaptığı açıklamada, İran’ın geçen aykı ihracat payının bir önceki aya göre ithalatta 55 milyon dolar ve İhracatta 693 milyon dolar azaldığını söyledi.

Latifi, bir önceki ay 3.644 milyon dolar ihracat ve 3.726 milyar dolar ithalat yapıldığını belirterek bu rakamların geçen ay 2.951 milyar dolar ve 3.781 milyar dolar olduğunu söyledi.

Latifi geçen ay Çin’e 827, Irak’a 467, BAE’ye 440’ Türkiye’ye 195, Afganistan’a 188 milyon dolar ihracat yapıldığını ve bu ülkelerin ilk 5 sırada yer aldığını belirterek, BAE’den bir milyar 109 milyon dolar, Çin’den 908 milyon dolar, Türkiye’den 439 milyon dolar, Almanya’dan 146 milyon dolar ve Hindistan’dan 128 milyon dolar ithalat yapıldığını söyledi.

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2012