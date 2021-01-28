Ekonomik diplomasi güçlendirilerek ECO ülkeleri ile dış ticaret arttırılabilir

Saadet, IRNA’ya yaptığı açıklamada, dünya genelinde korona başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı Ticaret hacminin azaldığını belirterek, ‘’ Daha önce ECO ülkeleri ile kayda değer bir ticarete sahiptik ve bundan sonda da ekonomik diplomasinin güçlendirilmesi ile ECO ülkeleri ile dış ticaretin arttırılabileceğini belirtti.

İran’ın diğer ülkelere olan 21 milyar dolarlık ihracatına değinen Saadet, bu süre içinde ihracatın yüzde 75’inin komşu ülkelere gerçekleştiğini ve Türkiye’nin bu rakamdaki payı da 7.4 milyar dolar idi.

İran, Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ECO üyesi ülkelerdir ve İran yılın ilk 6 ayında (21 Mart 2020- 21 Eylül 2020) 4 milyar 542 milyon dolar ticaret gerçekleşmiştir.

Bu dönem içinde İran’ın ihracatı 2 milyar 526 milyon dolar idi. Bu rakamın Bir milyar 108 milyon dolar Afganistan’a yapılan ihracattı.

İran’ın bu dönem içinde ithalatı ise iki milyar 16 milyon dolar idi. Türkiye bir milyar 834 milyon dolar ihracat ile ECO ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012