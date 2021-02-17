İran komşu ülkelerin 1100 milyar dolar’lık pazarından yüzde 20 ihracat hedefi belirlemiştir

Zadbum yaptığı açıklamada, İran aleyhinde uygulanan ambargoların ticaret ve uluslararası irtibatlarını sınırlandırmak için olduğunu fakat komşu ülkelere dayalı strateji izlenerek mevcut şartlarda İran’ın işbirliğini koruduğunu söyledi.

İki seneden beri her sene komşu ülkelere ihracatın yüzde 5 ile 7 arasında arttığını ifade eden Zadbum, iki sene önce bu piyasaya 24 milyar dolardan az ihracat gerçekleştiğini ve bu ihracatın yüzde 54’üne tekabul ettiğini geçen sene bu rakamın yüzde 60 oluğunu söyledi.

Son yıllarda İran’ın petrol dışı ihracatının 44 ile 45 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Zabum, ihracatın iç potansiyellere dayanarak arttırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

İran’ın şu an 6 ülke ile tercihli ticareti olduğunu, Suriye ile Serbest Ticaret ve Sırbistan ile de Serbest Ticaret için müzakerelerin yapıldığını ifade eden Zadbum, ülkelerle anlaşmalarda uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Son 10 ayda İran’ın dış ticaret hacmi 58 milyar 702 milyon dolar olmuştur, bu dönem içinde ihracat rakamı 28 milyar 63 milyon dolar ve ithalatın rakamı da 30 milyar 639 milyon dolar olmuştur.

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2012