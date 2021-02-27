250 bin doz Çin Sinofarm aşısı ithal edilecek

Ülkedeki kovid-19 hastalığının son durumuyla ilgili açıklamada bulunan Reisi, 'Bugün veya yarın Kovax türünden 4.2 milyon doz korona aşısının sevk tarihi bize açıklanacak' dedi.

Ülkedeki günlük test sayısının 100 binin üzerinde olduğuna değinen Reisi, 'Bu, hastaların hızlı teşhisi alanında etkilidir' diye ekledi.

Şu ana kadar İran'da koronaya yakalanan 1 milyon 615 bin 184 kişiden 59 bin 899'u hayatını kaybetti. Ayrıca 1 milyon 379 bin 922 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi.

3720 kovid-19 hastası ise kritik durumda ve yoğun bakımda.

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