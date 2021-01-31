İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan Türk Hava Yolları'nıa ait yolcu uçağının inişi ile ilgili yeni açıklama

Açıklamada, 'Uçak Bakü havalimanında yakıt ikmali yapıldıktan sonra, sabah saat 4 civarında İmam Humeyni Havalimanı'na tekrar iniş yaptıktan sonra yolcular uçaktan güvenli bir şekilde indi' diye belirtildi.

Sivil Havacılık Kurumu, 'Bu uçuşun güzergah değişikliğinin Tahran'ın bazı bölgelerindeki siren sesiyle hiçbir ilgisi yok ve sosyal medyada yayınlanan söylentiler doğru değildir' diye ekledi.

İmam Humeyni Havalimanı'nda çeşitli yerli ve yabancı havayollarının normal uçuş akışı devam ederken, Cuma gecesi bazı yanlı ve garezli yabancı ve yurt dışında yayın yapan Farsça medya, İmam Humeyni Havalimanı'nda uçuşların durduğunu ve havalimanının uçuş faaliyetlerinin aksadığını iddia etmişti.

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