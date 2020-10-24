Türk Havayolları'nın Tebriz-İstanbul seferleri yeniden başladı

Düzenlediği basın toplantısınd gazetecilerin sorularını yanıtlayan Azeri, 'THY B737 uçağı 882 sefer sayılı uçuşla her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri İstanbul-Tebriz arası, 882 sefer sayılı uçuş ile ise Tebriz-İstanbul arası seferler düzenleyecek. Tebriz-İstanbul uçuşları gece yarısı 03:05'te yapılırken, İstanbul-Tebriz seferleri saat 00:05'te yapılacak' dedi.

Bu uçuşların sağlık kuralları ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldığını ifade eden Azeri, Türk Havayolları'nın korona salgının patlak vermesindne sonra 24 Şubat günü Türkiye-İran uçuşlarını durdurduğunu söyledi.

Tebriz Uluslararası Şehit Medeni Havaalanı, İran'ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in kuzeybatısında bulunuyor. Havalimanı İran'ın önde gelen kalabalık havaalanlarından biridir. 420 hektarlık bir alana kurulu bu havalimanı, Avrupa ve Orta Doğu'ya giden uçakların kullandığı hava sahasında önemli bir yer tutumaktadır..

Halen bu havalimanında her gün 45 yurt içi ve 6 yurt dışı uçuş gerçekleştirilmektedir

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