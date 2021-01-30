30 Oca 2021 12:43
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News Code: 84204082
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Türk Hava Yolları'na ait uçak Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na iniş yaptı

Türk Hava Yolları'na ait uçak Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na iniş yaptı

Tahran, İRNA- Türk Hava Yolları'na ait 7688 sefer sayılı uçak bu sabah 02:24'te Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak, Batı Azerbaycan, Zencan ve Kazvin illerinin semalarından geçip Tahran'ı geçtikten sonra İmam Humeyni Havalimanı'na indi.

THY uçağının ardından Pegasus Havayolları'na ait İstanbul-Tahran seferini yapan 512 sefer sayılı uçak, İmam Humeyni Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi.

İmam Humeyni Havalimanı'nda çeşitli yerli ve yabancı havayollarının normal uçuş akışı devam ederken, Cuma gecesi bazı yanlı ve garezli yabancı ve yurt dışında yayın yapan Farsça medya, İmam Humeyni Havalimanı'nda uçuşların durduğunu ve havalimanının uçuş faaliyetlerinin aksadığını iddia etmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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