THY Meşhed'in turistik cazibelerini tanıttı

Dünya genelinde 360 noktaya uçuş gerçekleştirerek bu açıdan dünyanın en iyi hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), günlük 70 milyon civarında yolcuyu istedikleri varış noktalarına ulaştırıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Bürosu Başkanı Gulamabbas Erbab Halis, İrna'ya yaptığı açıklamada, 'Dünya çapında dağıtılan Sky Life Dergisi, İran'da ilgili mercilerle koordineli biçimde Meşhed'in turistik cazibeleri hakkında bir yazı kaleme aldı' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Bürosu, Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu ve Rezevi Horasan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla derginin Meşhed hakkında detaylı bilgiler hazırladığını kaydeden Erbab Halis, 'Bu yazıda Meşhed'in dini, kültürek ve turistik özellikleri toplanmış ve başta Türk vatandaşları olmak üzere yabancı turislterin Meşhed'i gezmeleri konusunda etkili olacaktır' diye konuştu.

Erbah Halis ayrıca Sky Life Dergisi'nin Meşhed'in turistik mekan ve cazibeleri ile ilgili yazısının bir ay boyunca THY'ye ait uçaklar ve uçuşlarda yolcuların okuması için sunulacağını ifade etti.

Her yıl 2 milyondan fazla turist, Meşhed'i ziyaret etmek amacıyla şehre geliyor. Türkiye, Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak, Avustralya, Hindistan, Lübnan, Pakistan, BAE gibi ülkelerin yanı sıra Latin Amerika, Doğu ve Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen turistler İran'ın en büyük ikinci kentini ziyaret edenler arasında.

Turistler genellikle dini ziyaret, seyahat ve tedavi hizmetlerini almak amacıyla Meşhed'i ziyaret ediyor.

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