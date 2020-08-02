THY'nin İran'a uçuş yapabilmesi için gerekli izinler verilmiştir

Şubat ayında korona salgınının ortaya çıkmasının ardından Türkiye-İran hava sınırları kapatıldı, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu ve Dışişleri Bakanı Zarif'in Haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Türk Havayolları, iki ülke arasındaki hava sınırları ile uçak seferlerinin 1 Ağustos'ta başlanacağını duyurmuştu.

Buna rağmen THY daha sonra yaptığı açıklamada, İran uçuşlarının 16 Temmuz'a çekildiğini söylemesinin ardından Tahran-İstanbul uçuşları için bilet satışı yapılmaya başladı. Ancak sefer yapılmadı ve yerli havayolu şirketleri de İstanbul's öngörülen seferleri gerçekleştiremedi.

Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Caferzade konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Türk Havayolları'nın uçuş izni verilmiş, ancak bu şirketin İran uçuşlarının ne zaman başlanacağı tarih belli değildir' dedi.

THY'nin İran'a uçuşları ile ilgili herhangi bir rapor sunmadığından Türkiye uçuşları ile ilgili net bir bilgi veremeyeceklerini dile getiren Caferzade, yabancı havayolu şirketlerinin korona salgınının belirsizliği nedeniyle İran uçuşlarını ne zaman eskisi gibi düzenleyecekleri konusunda belirsizliklerin korunduğunu sözlerine ekledi.

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