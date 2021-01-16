ABD'nin İranlı diplomatlara karşı yasa dışı eylemleri durdurması gerekiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatipzade bugün resmi bir uyarı notu yayınladığını ve bunun İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla ABD'ye sunulduğunu duyurdu.

Hatipzade, bu notada ABD merkezli Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarda İranlı diplomatlara karşı yasa dışı eylemlerini durdurmaması konusunda ABD'nin uyarıldığını ifade eden Hatipzade, bu ülkeyi Uluslararası Adalet Divanı nezdinde şikayet edeceklerini söyledi.

Hatipzade, 'ABD hükümeti, İranlı diplomatlara ve ailelerine, uluslararası hukuku ihlal ederek uluslararası örgütlere zulmetti ve bu tür eylemler, İranlı diplomatların ve diğer bazı ülkelerin diplomatlarının performansını aksatmıştır. ABD devleti, çeşitli uluslararası kuruluşlara evsahipliği yapmaası konusundaki taahhüdüne rağmen, hiçbir zaman değerli bir evsahibi olmadı ve Birleşmiş Milletler'in tarihi boyunca, diplomatları ve aynı fikirde olmadıkları ülkelerden diplomatların ailelerini ve çocuklarını rahatsız etmeye çalıştı' diye ekledi.

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