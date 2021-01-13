Trump yönetiminin sonu, zorbalığın mutlu bir sonu olmadığını gösterdi

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, 'Devrilen Şah'ın kaçışının yıldönümüne benzer bir olay ile dünyanın başka bir yerinde tanık oluyoruz. Bu paralı askerin (Şah) 17 Ocak 1979'da ülkeden kaçışı, skandalın ve İran'daki yabancı sömürgeciliğin sona ermesinin bir simgesiydi ve bugün, ABD'de başka bir diktatörün düşüşü ile karşı karşıyayız' diye belirtti.

Bir hükümetin sonu ve diğerinin başlangıcı meselesinin şu an ABD'de gündemde olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Beyaz Saray'dan utançla dolu bir hükümetin sonunu görüyoruz ve dünyada zorbalığın, ırkçılığın ve yasayı çiğnemenin iyi bir sonu olmayacağını görmekteyiz. Bu son üç yıl boyunca sevgili ve sabırlı halkımız bu büyük teröriste direndi ve üç ayda rejimi devirmek isteseler de kendileri skandalla devrildi. Bugünlerde bu, bir hükümetin sonu değil, bir politikanın başarısızlığı, yani büyük İran milletine karşı azami baskı politikasının çöküşü anlamına gelmektedir' diye konuştu.

Halkın hayatını mahvetmek isteyen ekonomik terörizm politikasının yenilgiye uğradığı günün geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bugün, ülkede yaşanan bu üç yıllık savaş, şiddet ve terör eylemlerinin sonunda, tüm baskılara rağmen, 2020 yılı sonunda ülke ekonomisinde bir hareket ve istikrara tanık oluyoruz. Bugün başka koşullar ortaya çıkmış ve insanların daha parlak bir ufku var' ifadesini kullandı.

Ekonomik büyüme durumunun değiştiğini belirten Ruhani, '2020 yılında tüm baskılara ve korona virüsüne karşın ilk 6 ayda pozitif büyüme kaydettik, ikinci altı ayın sonunda ise tüm işaretler bize ekonominin petrolsüz veya petrollü ekonominin olumlu olacağını göstermektedir. Bugün sanayi sektöründe yüzde 6 buçuk bir büyümeye tanık oluyoruz ve bu, üretimin sıçramasının ve refahının toplumumuzda var olan bir şey olduğunu gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ticaretinde ve hatta son aylarda ihracatta artışa şahit olunduğuna işaret eden Ruhani, 'Tüm bu gerçekler bize bu gerçeği anlatıyor: ABD'nin azami baskı politikası ve ekonomik terörizmi kesin ve net bir şekilde başarasız kaldığı gibi, bu politikayı uygulayanlar da devrilmektedir. Bu rejimin görev süresi ve siyasi hayatı da sonsuza kadar sona erdi' ifadesine yer verdi.

Siyasi bir anlayışa sahip olmayan bir başkanın bir ülkeyi yönettiğini ve aptal bir dışişleri bakanı ve cahil bir aşırılık yanlısı ulusal güvenlik danışmanının onun yanında yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Kendisi kumarla uğraşıyordu, işi o kadar ileri götürdü ki işinin sonunu gördük. İran halkının bu baskı ve terörizme karşı zaferi hissettiği gün, Amerikan halkı sosyal ve siyasi yaşamlarında büyük bir başarısızlık ve ABD içinde büyük bir çatlak görecek' diye ekledi.

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