Hükümet sözcüsü: Sabırlı İran halkı, Trump'ın acımasız yaptırımlarını asla unutmayacak

Çevrimiçi düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Rabii, ABD'deki son olaylara atıfta bulunarak, 'Sessizliğin maliyeti ve ABD'deki Trump eleştirmenlerinin İran karşıtı politikalarına ara sıra eşlik etmesi nihayet Amerikalıları rahatsız etti. Defalaraca Trump'ın zorbalık politikasının İran'la sınırlı kalmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştuk' diye belirtti.

Son dört yılda Trump'In İran milletine çok fazla baskı yaptığıın kaydeden Rabii,' 'O, İranlıların hayatını o kadar daraltacağım ki toplum isyan etsin iddiasında bulunmuştu! Ama İran'ın ekonomik ve siyasi yönetimi, Trump'ın İran halkına yönelik baskıcı yaptırımlarını bozguna uğrattı' diye açıkladı.

Rabii, Batı politikasının gerçek yenilgisinin ABD seçimlerinde değil, Trump rejiminin İran'a karşı benzeri görülmemiş zulümler nedeniyle BM'de yalnız kaldığı ve uluslararası mahkemelerde İran hükümetine karşı inanılmaz bir şekilde mahkum edildiği gün olduğunu söyledi.

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