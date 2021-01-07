Ruhani: Amerika’da dün gece yaşanan olaylar batı demokrasisinin zayıflığını gösterdi

Bazı milli projelerin açılış töreninde konuşan Ruhani, ‘’ Popülist bir insanın (Trump) 4 sene zarfında kendi ülkesinin başına ne belalar açtığını ülkesinin haysiyetini sorgular hale getirdiğini gördük, bu kişinin bizim bölgemize, Filistin, Suriye ve Yemen’e de büyük zararları olmuştur. ‘’ dedi.

‘’ Sağlıksız bir kişinin gücü elinde tutması durumunda kendi ülkesi ve dünya için bir çok sorun yaratır’’ diyen Ruhani, bu olayın tüm dünya ve Beyaz Saray’ın bir sonraki hakimleri için ibret verici bir ders olması temennisinde bulundu.

Ruhani, ‘’ İki hafta sonra ABD’de gücü eline alacaklar bunu telafi etmeliler ve büyük Amerika milletini gerçek yerine getirmeliler. Onlar uluslararası camianın şartları olan akıl ve kanuna geri dönmeliler. ‘’ dedi.

Ruhani, bilgisiz insanların, kendi ve ailesi menfaatleri peşinde olan yöneticilerin ülke yönetimlerinden ve dünya yönetiminde gitmeleri temennisinde bulundu.

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2012