Tahtı Revançı: Trump'ın görev süresinin son günlerinde vereceği kararlardan kaygılı değilim

Bölgedeki ABD askeri hareketleri hakkında değerlendirmede bulunan Tahtı Revançı, Trump'ın nükleer silahlara başvurma olasılığı hakkındaki endişelere değinerek, 'ABD Başkanı yıllar boyunca birçok garip şey yaptı ve hatta Başkanlığının son günlerinde öngörülemeyen şeyler yapabilir diye endişeler mevcuttur. Ancak ABD de dahil olmak üzere mevcut uluslararası iklim göz önüne alındığında, kişisel olarak Trump'ın görev süresinin son günlerinde, özellikle de nükleer eylem konusunda Trump'ın olası kararları ve eylemleri konusunda endişelenme olasılığını düşük buluyorum' diye belirtti.

Trump'ın öngörülemezliği nedeniyle hiçbir sorunun göz ardı edilmemesi gerekse de, tetikte kalmamız gerektiğini kaydeden Tahtı Revançı, Fars Körfezi'ndeki ABD askeri hareketlerine işaret ederek, 'Başka bir kötülüğün meydana gelmemesi için tetikte ve hazırlıklı olmalıyız' diye konuştu.

Bir sonraki ABD yönetiminin İran'a yönelik stratejik yaklaşımını analiz eden İranlı yetkili, 'ABD'deki farklı hükümetler, ister Demokrat ister Cumhuriyetçi olsun, uluslararası politikalarında çok fazla farklılık göstermiyor. Elbette, Trump yönetiminin alışılmadık politikaları vardı' açıklamasında bulundu.

Genel olarak ABD'nin İran politikasında temel farklılıklar beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Tahtı Revançı, 'Örneğin, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çeşitli ABD hükümetlerinde İran'a karşı yaptırımların kullanılması devam etti. ABD son yıllarda yaptırım aracını kullandı ve bunu tavizler elde etmek için kullanabileceğini ve kullanmaya devam edeceğini düşündüğü bir araç olarak görüyor. Öyle görünüyor ki, Biden hükümeti aynı yaklaşımı benimsemeye devam edecek. Dolayısıyla, yeni hükümetin yaptırımları terk ettiğini söylemek doğru olmayabilir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish