Kimyasal silahların yasaklanması konusu Suriye'ye karşı kötüye kullanılmaktadır

Suriye'de kimyasal silah kullanımı konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Taht-ı Revançı, 'Çağdaş tarihte kimyasal silahların en büyük kurbanlarından biri olan İran, bu tür silahların herhangi bir kişi tarafından herhangi bir mekan ve koşulda kullanılmasını şiddetle kınamaktadır' dedi.

İran'ın Kimyasal Silahların Kullanımının Yasaklanması Antlaşması'nın dengeli ve ayrımcılık yapılmadan uygulanması gerektiği kanaatinde olduğuna dikkati çeken Taht-ı Revançı, 'Son yıllarda temelsiz iddialara dayanılarak bu antlaşma ve BMGK'nin Suriye devletine karşı kötüye kullanılmasına çalışılmıştır' değerlendirmesini yaptı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın Suriye'nin kimyasal silah envanterinin ve 27 üretim merkezinin yok edildiğini onayladığının altını çizen Taht-ı Revançı, 'Halihazırda gerçekler, Suriye devletinin bu anlatşma ve BM ile iş birliği içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır' diye konuştu.

Taht-ı Revançı, 'Suriye devletine karşı bu propaganda, BM Güvenlik Konseyi ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün saygınlığının zedelenmesine neden olacak. ABD bu konuda açıkça yenilgiye uğradığı için elinden geleni yapmaktadır' diye ekledi.

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