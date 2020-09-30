Khaji, Amerika’nın Suriye’den çıkmasını istedi

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Esğer Khaji, ABD’nin Suriye’deki yasa dışı varlığını ve o ülkenin Suriye’deki terörist gruplara desteği ve petrolünü yağmalamasını mahkum ederek Amerika’nın Suriye’den çıkması ve o ülkedeki terörizmle mücadeleye vurgu yaptı.

Khaji, Japonya’nın özel temsilcisi Akira Ando ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeleri masaya yatırdı. Taraflar görüşmede, Suriye Anayasa Komitesinin son oturumu, Astana Süreci, İdlib’in durumu hakkında fikir alış verişinde bulundu. Taraflar özellikle Anayasa Komitesi faaliyetleri ve siyasi görüşmelere desteklerini belirttiler ve Suriye’ye daha fazla insani yardımlar gönderilmesi gereğine vurgu yaptılar. Khaji görüşmede Suriye Anayasa Komitesi faaliyetlerine yabancı ülkelerin karışmamasını istedi ve bir an evvel Amerika’nın Suriye topraklarını terk etmesini istedi. Akira Ando da görüşmede İran’ın Suriye krizinin çözümündeki önemli rolünü vurgu yaparak, Astana Süreci ülkelerin çabalarını takdir etti. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012