26 Eyl 2020 15:19
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Suriye'de siyasi görüşmelerin sürdürülmesine vurgu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Suriye'de siyasi görüşmelerin sürdürülmesine vurgu

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye krizinin nihai şekilde çözüm bulması için siyasi görüşmelerle Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci arasında yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durumu ele aldı.

Görüşmede taraflar siyasi süreçle Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini belirterek, bu ülke krizinin milli egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek tamamen son bulması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Pedersen ile Haci bir hafta önce de yaptıkları telefon görüşmesinde, Anayasa Komitesş, İdlib ve hümaniter yardımlar gibi konuları masaya yatırmıştı.

Haci o görüşmede sükunetin sağlanması ve tansiyonların tekrar canlanmaması için İdlib ile ilgili mutabakatın uygulanması gerektiğini ifade etmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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