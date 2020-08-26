İran, Türkiye ve Rusya, Siyonist rejimin Suriye saldırılarını kınadılar

Suriye El Vatan gazetesinin haberine göre 3 ülke yetkilileri Cenevre’de yaptıkları istişareler sonrasında yaptıkları açıklamada, Suriye’ye ait petrol gelirlerinin yasa dışı bir şekilde müsadere edilmesi yönünde bir ABD şirketiyle yapılan anlaşmayı mahkum ettiler.

Açıklamada 3 ülke Siyonist rejimin Suriye topraklarına sürekli bir şekilde saldırmasını mahkum ederek bu saldırıların Suriye ve komşularının egemenlik haklarını zedelediği ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığını belirttiler.

Üç ülke açıklamasında terörizmin tüm şekilleri ile mücadele için azimlerini belirterek, Suriye toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürecek ve komşu ülkelerin milli güvenliğini zedeleyecek her türlü faaliyete karşı geleceklerini bildirdiler.

Üç ülke ayrıca IŞİD, El Nüsra, El Kaide ve BM tarafından terörist grup olarak tanınan gruplarla mücadelelerine devam edeceklerini bildirdiler.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012