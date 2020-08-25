İran’dan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına desteğe vurgu

Astana Süreci çerçevesinde düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'deki üçüncü toplantısına katılan Haci, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Astana Süreci'ne üye devletler arasında Suriye'nin ulusal egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı konusunda uzlaşı sağlandığına değinelerek, Anayasa Komitesi çerçevesinde Suriye siyasi sürecini ve diyaloğunu desteklemeye ve terörle mücadeleye devam etmenin gerekli olduğunu kaydetti.

Haci, geçen hafta Suriye'ye yaptığı ziyarete ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmeye değinerek, İran'ın anayasa komitelerinin toplantılarını dış müdahalesi olmadan desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ise, ülkesinin Astana süreci ve iki ülkenin bu konudaki ve diğer bölgesel konulardaki istişareleri çerçevesinde müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu teyit etti.

İki taraf, Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını başarıyla sürdürmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

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