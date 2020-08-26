26 Ağu 2020 22:58
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News Code: 84018101
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İran, Suriye krizinin siyasi yollarla çözümüne desteğini yineledi

İran, Suriye krizinin siyasi yollarla çözümüne desteğini yineledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Eesğer Haci, BM Özel Suriye Temsilcisi Geyr Pederson ile yaptığı görüşmede, İran’ın Suriye krizinin siyasi yollarla çözümüne desteğini yineledi.

Taraflar görüşmede Suriye’deki son gelişmeler özellikle Cenevre’de devam eden oturum hakkında fikir alışverişinde bulundular ve Haci görüşmede Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin devamına verilen desteği tekrarladı.

Pederson da görüşmede İran’ın Suriye meselesindeki rolünü takdir ettiklerini söyledi.

Haci ayrıca Cenevre’de BM Yemen Temsilcisi Martin Grifits ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede Yemen’de barış süreci ve ateşkes ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Haci görüşmede İran’ın Yemen meselesinin siyasi çözümüne destek verdiğini ve o ülkede kapsayıcı ateşkes, ablukanın tam giderilmesi ve barış sürecinin ilerlemesi yönündeki çabalarını anlattı.

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