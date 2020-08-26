İran, Suriye krizinin siyasi yollarla çözümüne desteğini yineledi

Taraflar görüşmede Suriye’deki son gelişmeler özellikle Cenevre’de devam eden oturum hakkında fikir alışverişinde bulundular ve Haci görüşmede Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin devamına verilen desteği tekrarladı.

Pederson da görüşmede İran’ın Suriye meselesindeki rolünü takdir ettiklerini söyledi.

Haci ayrıca Cenevre’de BM Yemen Temsilcisi Martin Grifits ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede Yemen’de barış süreci ve ateşkes ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Haci görüşmede İran’ın Yemen meselesinin siyasi çözümüne destek verdiğini ve o ülkede kapsayıcı ateşkes, ablukanın tam giderilmesi ve barış sürecinin ilerlemesi yönündeki çabalarını anlattı.

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2012