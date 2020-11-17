BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması, herkesin çıkarlarını gözetmelidir

BM Genel Kurulu'nda Güvenlik Konseyi reformu konusunda yapılan toplantıda konuşan Taht-ı Revançı, 'Bu organ, zayıf, pasif ve bazı durumlarda yasa dışı ve hukuk dışı performans göstermesi nedeniyle meşruiyet ve güvenilirlik kriziyle karşı karşıya. Güvenlik Konseyi büyük ölçüde Batılı ülkeler tarafından yönetilmekte, bazı kalıcı üyeler tarafından istismar edilmekte, eylemlerinden sorumlu tutulmamakta ve ayrıca gelişmekte olan ülkelerin bu organın bileşimindeki zayıf varlığı nedeniyle demokratik değildir' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımların uygulanması örneğinde olduğu gibi BM Şartı'nın 7 maddesini fazlaca ve hızlıca kullandığına değinen Taht-ı Revançı, bunun hedef ülkelerdeki savunmasız grupları hedef alarak etkinliği ve ahlaki meşruiyeti ciddi şekilde sorgulanan kötü düşünülmüş bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Güvenlik Konseyi'nin çalışma yöntemlerinde reform yapılması gerektiğini vurgulayan İranlı yetkili, reformdan geçirilen konseyin yasalara uygun olması, tüzüğe uygun hareket etmesi ve eylem ve kararlarından sorumlu olması gerektiğini belirtti.

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