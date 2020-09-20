İran, ABD'nin yaptırımların geri getirilmesi ile ilgili iddiasının hukuki temelden yoksun olduğunu açıkladı

Taht- revançı, 'ABD'nin bu eylemine tepki olarak BMGK üyesi hiçbir ülke, o ülkenin eski ambargoları geri getirme sürecini aktifleştirme yetkisini kabul etmediği gibi, ayrı ayrı veya birlikte BMGK Başkanı'na mektuplar yollayarak, ABD'nin yazısının hukuki geçerliliğine reddetti' dşye belirtti.

25 Ağustos günü de BMGK üyelerinin büyük çoğunluğunun ABD planına karşı çıktıklarına işaret eden Taht-ı Revançı, 'BMGK üyesi ülkeler 2231 sayılı karar uyarınca, sadece Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin BMGK'nin eski yaptırımlarını geri getirme hakkına sahip olduğunu ilan etmişlerdir. ABD bu anlaşmanın bir parçası olmadığı için b süreci başlatmak için hiçbir hakka sahip değil ve gönderdiği mektup da şimdi veya gelecekte herhangi bir hukuki etkiden yoksundur' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin ABD'nin artık bu anlaşmaya üye olmadığını ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını geri getiremeyeceğini kaydettiklerini dile getiren Taht-ı Revançı, 'ABD'nin ilan ettiği amacı, Nükleer Anlaşma'yı tamamen yok etmektir. Stratejisi de tek taraflı ve hukukvari yorumlar sunarak hukuki karmaşıklar ortaya çıkarmaktır. İran BMGK üyelerinin bir kez daha ABD'nin bu konseyi kötüye kullanma çabasına karşı çıkacaklarından emindir' diye ekledi.

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