İran, Nükleer Anlaşma'ya yönelik tehditlere karşı uygun şekilde adım atacak

Washington Silah Kontrol Derneği ile konuşan Taht-ı Revançı, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütleri azaltmasının amacı ve gelecekte yeni adımlar atıp atmayacağı ile ilgili soruya bu yanıtı verdi.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin bu ülkenin uluslararası yasaları çerçevesindeki taahhütlerini şiddetli olarak ihlal ettiğini anlamına geldiğinin altını çizen Taht-ı Revançı, 'Nükleer Anlaşma, BMGK 2231 sayılı kararının bir parçası ve daha doğrusu bu kararın ekidir' diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının Nükleer Anlaşma'yı onayladığını ve bunun da Güvenlik Konseyi'nin bütün üyelerin olurunu kazandığına dikkati çeken İranlı yetkili, 'Bütün bunlar uluslararası toplumunun tamamının BMGK 2231 sayılı kararının arkasında ve destekçisi olduğunu gözler önüne sermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Taht-ı Revançı, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi, bu ülkenin uluslararası kural ve taahhütlerine karşı bir eylemdi. İran, bu ülkenin anlaşmadan çekilmesinden sonra bir yıl bekleyerek, anlaşmaya üye diğer ülkelerin ne yapmak istediğini ve böylece Nükleer Anlaşma'dan doğan çıkarlarını korumayı hedefledi. Biz Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi uygulamaktan somut çıkarlar elde edemedik. Atacağımız adımlar, Nükleer Anlaşma ve 2231 sayılı kararın ne duruma geleceğine bağlı ve ona uygun olarak gerçekleşecektir' diye ekledi.

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