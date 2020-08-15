BMGK'nin oyu, ABD'nin tetik mekanizması ile ilgili iddiasını reddettiği anlamına gelmektedir

İRNA'ya konuşan Taht-ı Revançı, BMGK'daki oylamanın ABD'nin tam izole olmuş bir ülke olduğunu gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, 'Onlar vetoye gerek kalacağı propagandası yapıyordu, oysa bu oylamada vetoye bile gerek kalmadığı ve oy sayısının evet sonucu çıkması için yeterli olmadığı görüldü. Çin ev Rusya'ya da oylarından dolayı teşekkür ederim. Bu iki ülke yakın müttefiklerimizdendir ve onlarla çok güzel siyasi ve ticari ilişkilere sahibiz' diye belirtti.

Taht-ı Revançı açıklamasını şöyle sürdürdü:

'ABD'lilerin çabası, ders almaları gereken hezimetli bir politikadır. Bu oylama onların dünyada izole bir ülke olduklarını ve hatta yakın müttefiklerinin bile onlarla iş birliği yapmadığını gözler önüne serdi. Bugünkü oylama ABD'nin İran silah ambargosunu uzatması konusundaki projesini hezimete soktuğu gibi, uluslararası toplumun BMGK 2231 sayılı kararı ile eş güdümlü hareket etmesinin ne kadar geçerli olduğunu kanıtladı. Bu oylama, kendiliğinden ABD'nin tetik mekanizmasını kullanmasındaki izolasyonunu herkese kanıtladı.

Uluslararası kurumlar düzeyinde Çin ve Rusya ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu iki ülkenin bugünkü oyu, İran halkı ile Rus ve Çin halklarının köklü dostluğuna işarettir'.

ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye sunduğu karar tasarısı, bu konseye üye ülkelerin oyunu alamayarak, ABD'nin zorba diplomasisine yeni bir yenilgiyi ekledi.

ABD'nin İran silah ambargosunun uzatılması içni Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karara Çin ve Rusya açıkça karşı çıkarken, Avrupalılar ile Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkeler de çekimser oy kullanarak, bir kez daha ABD'nin İran'a karşı diplomatik yenilgiyi tatmasına sebep oldular.

Yapılan oylamada 2 evet oyu kullanılırken, 2 hayır ve 11 çekimser oy kullanıldı.

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