ABD'nin anti İran karar tasarısı sonuçsuz kaldı

ABD'nin İran silah ambargosunun uzatılması içni Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karara Çin ve Rusya açıkça karşı çıkarken, Avrupalılar ile Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkeler de çekimser oy kullanarak, bir kez daha ABD'nin İran'a karşı diplomatik yenilgiyi tatmasına sebep oldular.

Yapılan oylamada 2 evet oyu kullanılırken, 2 hayır ve 11 çekimser oy kullanıldı.

İran'ın BM Daimi Tenmsilcisi Mecid Taht-ı Revançi konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısının kabul görmemesini, bu ülkenin uluslararası arenada izole olduğu anlamına geldiğini belirterek, 'Bu oylama, Washington'un tetik mekanizması ile ilgili iddiasının temelsiz olduğu anlamını da taşımaktadır' diye konuştu.

BMGK'daki oylamanın ABD'nin tam izole olmuş bir ülke olduğunu gözler önüne serdiğine dikkati çeken Taht-ı Revançı, 'Onlar vetoye gerek kalacağı propagandası yapıyordu, oysa bu oylamada vetoye bile gerek kalmadığı ve oy sayısının evet sonucu çıkması için yeterli olmadığı görüldü. Çin ev Rusya'ya da oylarından dolayı teşekkür ederim. Bu iki ülke yakın müttefiklerimizdendir ve onlarla çok güzel siyasi ve ticari ilişkilere sahibiz' diye ekledi.

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