BM Güvenlik Konseyi ABD'nin yeni karar tasarısına da karşı çıkacak

Mecid Tahti Revançi, Salı akşamı twitter hesabından yapılan açıklamada,’Güvenlik Konseyi Üyelerinin Muhalefeti ile ABD, İran silah ambargosuna ilişkin karar taslağını geri çekmek zorunda kaldı ve Bugün, yine Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararını ihlal eden başka bir versiyonunu sundu’yazdı.

Tahti Revançi mesajının devamında, ‘Yeni taslak, doğası ve amacı bakımından öncekilere benzer. Kesinlikle Güvenlik Konseyi bu hareketi tekrar reddedecektir’diye vurguladı

Trump yönetimi, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşma olan nükleer anlaşmayı devirmek hedefi ile, Geçen hafta, İran'a silah ambargosu ve bazı yeni yaptırımların uygulanmasının yolunu izleyebilmesi için konseye bir taslak sundu.

Avrupalılar ve diğer kalıcı olmayan üyeler dahil olmak üzere Konsey üyeleriyle çeşitli gayrı resmi toplantılar yapmak, Amacına zorbalık, gözdağı veya rüşvet yoluyla ulaşabileceğini düşünen Trump yönetimi, şu sonuca vardı,Güvenlik Konseyi'ni oluşturduğu zorluklarla dolu yoldan geçmek kolay olmayacak.

Bu nedenle, ABD Birleşmiş Milletler temsilciliği, önerdiği 13 sayfalık çözümü 4 paragrafa indirdi ve Çaresizce 2231 sayılı Karardaki aynı kısıtlamanın konsey karar verene kadar uzatılmasını ricada bulundu.

Konsey üyelerinin yorum yapmak için Çarşamba yerel saatiyle 10'a kadar süreleri olacak ve Bundan sonra, oylama süreci muhtemelen Perşembe veya Cuma günü gerçekleşecek.

Ancak Rusya ve Çin'in pozisyonlarına göre yeni Güvenlik Konseyi kararının hiçbir yere varamayacağı açık olduğu halde ancak bu iki ülkenin vetolarını kullanmak için gereken yeterli sayıya ulaşılacağına dair hala ciddi şüpheler bulunmakta.

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