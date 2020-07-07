Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İran silah ambargosu hakkındaki iddialarına tepki

Twitter hesabından açıklama yapan Olyanov, 'Bu, ABD'nin çarpıcı astronomik rakamları da içeren Orta Doğu'ya silah satış politikasını daha sorumlu ve daha az istikrarsız hale getirecek mi?' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’Birleşmiş Milletler 13 yıldır İran'a silah satışı konusunda kısıtlamaları destekledi. ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi'nde dağıtılan taslak karar, İran silah ambargosunu süresiz olarak uzatıyor. İran davranışlarında güven veren değişiklikler yapmadığı sürece bu ambargo kalkmamalıdır' paylaşımını yapmıştı.

Rus yetkili ayrıca, son günlerde ülkesinin İran silah ambargosunun uzatılmasına karşı tutumunu vurgulamıştı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Olyanov, ’Rusya neden İran silah ambargosunun uzatılması ve ABD'nin tetik mekanizmasını kullanma tehdidine karşı çıkıyor? Bu sorunun cevabı, BM Güvenlik Konseyi'nde belge olarak yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un mektubunda bulunabilir' diye yazmıştı.

Nükleer Anlaşma gereği Ekim 2020'de kalkması beklenen İran silah ambargosunun kalkmasına aylar kala, ABD bu anlaşmadan çekilmesine rağmen bir karar taslağı sunarak, Nükleer Anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararın uygulanması sürecinde aktif ve etkili olabileceğini gözler önüne sermeye çalışıyor. Son günlerde de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu konuyu BM Genel Sekreteri ile görüştüğünü açıkladı. Ancak İran ve Nükleer Anlaşma'ya üye bazı ülkeler buna tahammül etmez.

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