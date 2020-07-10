Rusya: İran silah ambargosunun uzatılması KOEP üzerine bir çizgi çekmektir

Ruaya’nın TASS Ajansına konuşan Nebenziya, İran silah ambargosunu uzatmak için BM Güvenlik Konseyinde onaylanan bir kararın KOEP’i ortadan kaldıracağını söyledi.

Böyle bir kararı konseyde onaylanması için şansı olmadığını ifade eden Nebenziya bu konuyu ABD’ye bildirdiklerini söyledi.

KOEP’in önemli maddelerinden biri olan İran silah ambargolarının kaldırılması Ekim ayında ve KOEP’in 5. Yılında gerçekleşecektir.

KOEP’ten ayrılan Amerika, ambargonun devamı yönünde yoğun çaba sarf etmektedir. KOEP’te kalan taraflar Çin, Rusya ve AB, Amerika’nın anlaşmadan çekildiğinden 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı üzerinde bir tasarruf hakkı olmadığını ifade etmektedirler.

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2012