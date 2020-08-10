Fars Körfezi İşbirliği Konseyi verimsizliğin zirvesinde

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapan açıklamaya göre, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Sekreterliği tarafından İran silah ambargosunun uzatılması talebinde bulunduğu haberi ve yeni Konsey Genel Sekreteri tarafından diğer asılsız suçlamalar üzerine, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi yaptığı açıklamada, bu konseyin bazı üyelerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yapıcı olmayan yaklaşımlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ’Maalesf, sözde Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, konseyin içindeki ve dışındaki bazı ileriyi göremeyen kişilerin sözcüsü haline gelmiş gibi görünüyor ve Konseyin sekreterliği de bazı üyelerinin yanlış ve yıkıcı politikalarından ve davranışlarından etkilenen İran karşıtı bir konuşmacı haline gelmiştir’ ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ’Verimsizliğinin zirvesinde olan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve iç bölünmeler ve gerçekçi olmayan politikalar bu konseyin kısırlaştırmasına neden olmuştur. Bu konsey bunu yaparak bölgenin gerçeklerini görmezden geldi ve bu hassas koşullarda gerçeklere ve önceliklere göz yumdu’ diyerek, ‘Genel Sekreter'in sorumsuz açıklaması tek taraflı ve dikte edilmiş olarak yayınlarken, bazı konsey üyeleri ekonomik krizi dönemlerinde bile silah satın almayı ve biriktirmeyi bırakmamışlar ve bölgedeki ve dünyadaki en büyük silah alıcılarından biridir ve hiç kuşkusuz ABD'nin çıkarları, bu tür bir yaklaşımla ve yanlış iddialarla bu ülkelere daha fazla silah satılmasına bağlıdır’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ’Yemen'de her gün Batı'nın her türlü silahıyla ve bu konseyin liderleri tarafından dünyanın gözü önünde kurban edilen savunmasız insanların ve çocuklar bu konseyin bazı üyelerinin yanlış politikalarının somut bir örneğidir’ diye ekledi.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, BM Güvenlik Konseyi'ne, konseyden İran'a silah ambargosunu uzatmasını isteyen bir mektup gönderdi.

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