ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye sunacağı karar tasarısı onaylanmayacak

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Zarif, 'ABD'nin hukuki yönden tetik mekanizmasını kullanması için hiçbir konumu yoktur. ABD'nin üç Avrupalı müttefiği de BM Güvenlik Konseyi'nin önceki toplantısında açıkça ABD'nin bu mekanizmayı kullanamayacağını belirttiler' diye konuştu.

ABD'nin İran'a karşı ortak bir cephe oluşturma konusunda başarısız olduğuna işaret eden Zarif, 'Amerikalılar oylamayı ertelediklerini söylüyorlar. Onlar 5 sayfalık bir metni 5 satıra dönüştürürlerse, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin metnin içerik bakımından değiştiğini sanacağını zannediyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, 'BM Güvenlik Konseyi mekanizmasını bu konseyin yok edilmesi için kullanmaya çalışıyorlar. Bu karar tasarısı da kabul görmeyecek ve hatta oylama sayısı bile çok az olacaktır. Büyük ihtimal yeni bir karar tasarısı ile karşı karşıya kalmayacağız' diye ekledi.

Öte yandan Rusya da tetik mekanizmasının kullanılmasına karşı çıktığını ifade ederek, İran'a karşı uluslararası ambargoların geri getirilmesi için tetik mekanizmasının devreye girmesini akılsızlık olarak nitelendirdi.

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