30 Tem 2020 11:20
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News Code: 83890584
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Tahti Revançi: KOEP, 2231 nolu BM Güvenlik Konseyinin ekidir

Tahti Revançi: KOEP, 2231 nolu BM Güvenlik Konseyinin ekidir

Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının eki olduğunu ve Amerika’nın her ikisinin uygulanmasında sorumluluk sahibi olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ABD, medya gücü ile KOEP’in BM’de kanuni bir konumu olmadığını ifade etmektedir fakat KOEP 2231 nolu kararın ekidir ve ABD bunların h er ikisinin uygulanması için sorumludur. ‘’ dedi.

‘’ 2231 nolu kararın ikinci maddesinin tüm üyelerden KOEP’i uygulamayı desteklemelerini istiyor ‘’ diyen Tahti Revançi, Amerika’nın sorumluluklarından kaçtığını söyledi.

KOEP’ten ayrılan Amerikan yetkililerin, KOEP’in uluslararası bir anlaşma olmadığı ve BM Güvenlik Konseyi ile ilgili olmadığını iddia ediyorlar.

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