Tahti Revançi: BM Güvenlik Konseyi bir kez daha Amerika’nın tek yönlü politikasını reddetsin

Twitter hesabından aöıklamadda buuna Tahti Revançi, ‘’Amerika, 2231 nolu BM Güvennlik Konseyi kararına aykırı olan İran silah ambargosunu uzatma yönünde verdiği tasarının geçmesi için tehditler savurmakta ve İran korkusu yaymaktadır. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’ Konsey, bir kez daha ABD’nın zorbalığını tasarının tanıtımında olduğu gibi reddetmeli. ‘’ dedi.

ABD’ nin tasarısı bugün güvenlik Konseyine sunulacaktır ve üyeler de 24 saatte tasarı ile ilgili görüşlerini e-posta ile ilan edecekler.

Amerika, tasarısının üyeler tarafından olumlu karşılanmayacağını bildiği için tasarı ile ilgili oturum düzenlenmesini istememekte ve sadece tasarı ile ilgili oylama yapılmasını istemektedir.

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2012