BM Güvenlik Konseyi Amerikalıların tuzağına düşmemeli

Tahran'da gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Musevi, Amerikalıların BM Güvenlik Konseyi gerecini kullanarak bu konseyi yok etmeye veya boyun eğdirmeye çalıştığını belirterek, ‘Güvenlik Konseyi üyeleri, Amerikalıların Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası mekanizmalara karşı tuzağına düşmemeye dikkat etmelidir’ ifadesini kullandı.

ABD'nin bu eyleminin, dünyanın bağımsız ülkelerinin liderlerinin uyanıklığı ve İran'ın dostları ve çeşitli ülkelerle istişareleriyle başarıya ulaşmayacağını ve ABD için bir başka başarısızlık yaşanacağını umduklarını dile getiren Musevi, ABD'li yetkililerin İran'ın ABD başkanlık seçimlerine müdahale edeceği yönündeki iddialar hakkında da, ’Bu, son zamanlarda Amerikalılar önlerinde gördükleri kasvetli manzara ile beyan ettikleri saçma iddialardan biridir. İran, bireylere, akımlara ve iç partilere değil, davranışlarına, eylemlerine ve karakterlerine ve İran İslam Cumhuriyeti ile etkileşimlerine çok önem veriyor’ diye kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İRNA muhabirinin Brian Hook'un istifası ve ABD'nin İran'a karşı küresel bir uzlaşmaya varamamasıyla ilgili sorusuna da, ’Özel kişilerin ve temsilcilerin hareketi bizim için önemli değil. Başarısız olduklarında kişileri değiştirmeleri doğaldır. Yenilmeye yakın olan bir takım oyuncuları değiştirir’ yanıtını verdi.

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