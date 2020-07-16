Ruhani, Tahran-Moskova ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesini istedi

Ruhani, iki ülkenin siyasi, ekonomik, bilim ve kültürel alanlarda ikili ve dengeli ilişkilere vurgu yaparak, anlaşmaların hayata geçmesi için iki ülke yetkililerinin istişarelerinin devam etmesinden memnuniyetini dile getirdi.

Ruhani, İran-Turkiye ve Rusya liderlerinin Suriye temalı son video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısına değinerek, 3 ülkenin Astana süreci çerçevesinde Suriye’de barış ve istikrarın saplanması yönündeki çabasının devamına vurgu yaptı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planın(KOEP) uluslararası bir anlaşma olarak önemine ve tam uygulanmasına imzalayan ülkeler tarafından vurgu yapan Ruhani, Amerika’nın tek taraflı politikaları ve İran silah ambargosunun uzatılması yönünde son zamanlardaki çabalarına karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsün İran ve diğer ülkelerde yayılmasına değinen Ruhani, iki ülkenin bu konudaki tecrübelerini paylaşmalarını istedi.

Putin de son 5 yılda olduğu gibi KOEP’e destek verdiklerini ve onun uygulanmasında ısrarcı olduklarını söyledi.

İran ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesini isteyen Putin, korona ile mücadelede iki ülkenin tecrübelerini paylaşmalarını istedi.

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2012