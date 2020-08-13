İran, BM Güvenlik Konseyinin ABD karşısında durmasını istedi

Temsilcilik tarafından yapılan basın açıklamasınd, ABD’nin sunduğu tasarının 2231 nolu kararın çiğnenmesi olduğunu ve amacının da Amerika iç politikası olduğunu ve uluslararası barış ve istikrarla ilgisi olmadığıı söyledi.

Açıklamada, tasarının BM Güvenlik Konseyi iktidarı ve itibarı ve çoğulculuk, kanun egemenliği ve diplomasi ile BM’yi hedef aldığı belirtildi.

‘’ABD’nin uyguladığı ambargoar ve sorumsuzca davranışı dolayısıyla temelsiz iddialarla İran’ı bölgede istikrarsızlıkla itham etmektedir’’ denilen açıklamada, ‘’ABD müdahaleleri, tahrip edici ve ayrıştırıcı davranışları, silah ihracatı için doyumsuz iştahı, bölgedeki askeri varlığı ve müdahaleleri bölgedeki istikrarsızlığın, acıların aa kaynağıdır. ‘’ ibaresi yer aldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden 2231 nolu tasarısı ile konseyin itibarını korumaları istendi.

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2012