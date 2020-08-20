20 Ağu 2020 20:09
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News Code: 83916161
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Tahti Revançi: ABD yeniden aşağılanmayı denemesin

Tahti Revançi: ABD yeniden aşağılanmayı denemesin

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, ABD yönetiminin Maşa Mekanizmasını deneme istemine karşın kendilerini yeniden aşağılanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Tahti Revançi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının tam uygulanmasını istediğini belirterek, ‘’ 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) teyit etti ve ABD bu anlaşmadaki ortaklığını durdurdu. Bu hem KOEP hem kararın çiğnenmesi anlamına gelmektedir. ‘’ dedi.

Uluslararası camianın geçen hafta ABD’nin Maşa Mekanizmasında söz sahibi olma hakkını reddettiğini belirten Tahti Revançi, ‘’ABD şansını denemek için çabalamamalı zira bu yeniden ABD’nin aşağılanmasına sebep olacaktır. ‘’ dedi.

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