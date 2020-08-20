Tahti Revançi: ABD yeniden aşağılanmayı denemesin

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Tahti Revançi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının tam uygulanmasını istediğini belirterek, ‘’ 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) teyit etti ve ABD bu anlaşmadaki ortaklığını durdurdu. Bu hem KOEP hem kararın çiğnenmesi anlamına gelmektedir. ‘’ dedi.

Uluslararası camianın geçen hafta ABD’nin Maşa Mekanizmasında söz sahibi olma hakkını reddettiğini belirten Tahti Revançi, ‘’ABD şansını denemek için çabalamamalı zira bu yeniden ABD’nin aşağılanmasına sebep olacaktır. ‘’ dedi.

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