Tahti Revançi: Amerika’nın maşa mekanizmasını kullanma salahiyeti yoktur

BM Genel Kurulunda konuşan Tahti Revançi, ABD’nin Ortadoğu bölgesindeki tahrip edici uygulamalarına değinerek, 2019 yılında Siyonist rejimin Filistinlileri baskıları ve Gazze’nin gayrı insani ablukasının devam ettiğini fakat BM Güvenlik Konseyinin buna müdahale etmediğini söyledi.

İran karasularının ve hava sahasının Amerikan tarafından çiğnendiğini ifade eden Tahti Revançi, ABD Başkanının emri ile bölgedeki teröristler karşısında duram kahraman general Süleymani’nin bir terörist eylml katlettiğini ve BM Güvenlik Konseyinin bunun karşısında sustuğunu söyledi.

Tahti Revançi, ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını çiğnemekle ilgili, ABD’nin sunduğu İran silah ambargosu ile ilgili tasarının 13 üye tarafından reddedildiğini söylei.

Amerika’nın daha sonra konseye bir mektup göndererek, maşa mekanizmasını faal hale getirdiğini göstermeye çalıştığını ifade eden Tahti Revançi, konseyin 13 üyesinin, İran’ın ve AB Yüksek Temsilcisinin gönderdikleri mektuplarla Amerika’nın bu uygulamasını reddettiklerini söyledi.

Tahti Revançi, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunun konseyin oturumunda bu tutumlarını tekrarladığını ve başkanın da bu konuda değerlendirmesini sunduğunu ve buna göre ABD’in KOEP üyesi olmadığından ambargoları geri getirme mekanizmasını kullanma hakkı olmadığını söyledi.

Tahti Revançi, ABD’nin gönderdiği mektubun da yasal dayanağı olmadığı ve konsey başkanının bu hususta bişey yapmasının gerekmediğini söyledi.

Tahti Revançi, Amerika’nın hukuki olmayan yorumlar, baskılar ve korkularla, Konsey üyesi ülkelerini kendi peşinden sürüklemediğini belirterek, ABD iddiasının ambargoların 20 Eylül’de geri geleceği yönünde olduğunu fakat bunun kanuni dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

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2012