Tahti Revançi: Amerika’nın tek yönlü politikaları BM’yi zayıflatmaktadır

Tahti Revançi, Twitter hesbından yaptığı açılamada, ‘’ABD tararafından uluslararası hukukun aşağılanması en üzt seviyeye yükselmiştir. ABD Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararını çiğneyen taraftır. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’ ABD, kasıtlı olarak 2231 nolu kararı yanlış yorumlamaktadır ve BM üyeleri ve hatta en yakın müttefiklerini de zorbalığı karşı çıktıkları için tehdit etmektedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ABD’nin tek yönlü politikalarının BM’yi zayıflattığını ve BM Güvenlik Konseyi gücünü tehlikeye attığını söyledi.

AB Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter hesabınan yaptığı açıklamada, ülkesinin maşa mekanizmasını kullandığını ve İran aleyhindeki BM ambargolarının 20 Eylül tarihinde geri getirileceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerikan yöneticilerinin Maşa Mekanizma ile ilgili iddialarını karşın, kendilerinin hukuk veya BM’den bir algıları olmadığını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD çabaları 3 kez BM Güvenlik Konseyi tarafından reddedildikten sonra bu ülke artık Amerika ve o ülke sanap Back’i arasında mesafe koyan herkes be her varlığı ambargolarla tehdit etmektedir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Açık olan şey ABD yöneticilerinin hukuktan ve BM’den bir algılarının olmamasıdır. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajının devamında ABD yetkililerine hitaben, ‘’ Belki bu örnek açıklayıcı olur, siz 2018’de Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) boşandınız, sizin adınızın evlilik cüzdanında olması anlamsızdır. ‘’ ifadesini kullandı.

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