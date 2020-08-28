Zarif: ABD yöneticilerinin hukuk veya BM’den bir algısı yoktur

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD çabaları 3 kez BM Güvenlik Konseyi tarafından reddedildikten sonra bu ülke artık Amerika ve o ülke sanap Back’i arasında mesafe koyan herkes be her varlığı ambargolarla tehdit etmektedir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Açık olan şey ABD yöneticilerinin hukuktan ve BM’den bir algılarının olmamasıdır. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajının devamında ABD yetkililerine hitaben, ‘’ Belki bu örnek açıklayıcı olur, siz 2018’de Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) boşandınız, sizin adınızın evlilik cüzdanında olması anlamsızdır. ‘’ ifadesini kullandı.

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