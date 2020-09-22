ABD'nin İran'a karşı yeni ambargolar uygulama kararına tepki gösteren Taht-ı Revançı, 'ABD'nin İran'a karşı yaptırımları devreye sokmasının pratik etkisi yoktur. Bu yaptırımlar sadece bu ülkenin izolasyonunu daha da artıran BM'deki son başarısızlıklarının açıkça göstergesidir' diye kaydetti.

Taht-ı Revançı, 'ABD asla geçerliliği ortadan kalkan BMGK kararlarının geri gelmesini görmeyecek, çünkü uluslararası hukuka göre böyle bir yaptırım artık yoktur' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif de ABD Dış İlişkiler Konseyi Düşünce Kuruluşu'nda yaptığı kpnuşmada, 'Bana göre biz şu an konuşurken, Pompeo basın toplantısı düzenleyerek kendine ilginin artmasına çalışıyor. Bence bu yeni bir şey değildir ve İran üzerinde önemli etkiler bırakmaz' dedi.

ABD'nin İran'a yönelik her türlü baskıyı devreye soktuğuna değinen Zarif, 'Onlar yaptırımların halkımıza diz çöktürebileceğini umuyordu, ancak bu yaşanmadı. Bu da Nükleer Anlaşma'dan çekilmenin sebebidir. Çünkü tetik mekanizması konusunaki başarısızlıklarından sonra yaptırım uyguluyorlar. ABD'nin bu kararları İran'a karşı değil, dünyaya karşı bir harekettir. Bu ABD'nin inandığı küresel diplomasisidir' diye konuştu.

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