ABD, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına bağlı kalmalıdır

BM Genel Kurulu'nda konuşan Taht-ı Revançı, ABD'nin son yıllarda defalarca İran'a karşı kahir güç kullandığını ve bunun örneğinin ambargolar olduğunu belirterek, bu ülkenin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Bu yaptırımların doğrudan ve dolaylı olaran İran halkı ile İranlı şirketleri hedef aldığını ve İran'ın serbest ticaretteki gücünü etkilediğini kaydeden Taht-ı Revançı, 'Oysa ABD Başkanı utanmazcasına İran'a karşı en ağır yaptırımların uygulanacağını ve İran'ın sorunlarının daha da artacağını söyledi' diye konuştu.

'BM Sözleşmesi, uluslararası hukuk ve İran-ABD arasında 1955 yılında imzalanan ikili anlaşmaya aykırı olan bu yasa dışı eylemlere karşı Uluslararası Adalet Divanı nezdinde şikayette bulunduk' diyen Taht-ı Revançı, 'ABD maalesef Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici kararına bağlı kalmayarak daha fazla ambargo uygulamıştır. Son olarak İran bankaları ambargo listesine alındı. Bu konu da İran'ın ilaç ve korona ile mücadelede gerekli olan malzemelere erişimini olumsuz etkilemiştir' açıklamasında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin eylemlerini yasa dışı olarak gördüğüne işaret eden Taht-ı Revançı, 'Uluslararası Adalet Divanı kararında bu kararın tüm dava tarafları için uluslararası hukuki sorumluluk doğurduğunu açıklamıştır. ABD bu karara uymak zorunda ve her türlü bağlı kalmamak, uluslararası sorumluluğa neden olur' diye ekledi.

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