Trump rejimi dünya için bir felaket ve İran halkına karşı şer bir zorbaydı

Twitter hesabından paylaşım yapan Hatipzade, 'Donald Trump neredeyse yok oldu, ancak zehirli mirası ayakta kalmıştır. Zira Avrupa Birliği'ndeki (iddia edilen) eleştirmenlerinden bazıları şimdi de İran'ı sindirmek için onun zehirli mirasını kullanmak istiyorlar' ifadesini kullandı.

Hatipzade, 'Teoride ve pratikte ikiyüzlülük!' diye ekledi.

Bazı Batılı analistler ve medya kuruluşları, Donald Trump'ın kriz yaratan bir kişiliğe sahip olduğunu ancak sonunda seçimde yenilgiyi kabul etmeye zorlanacağını söylüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin yönetimi, Trump'ın çalkantılı davranışına ve gürültülü güç transferine veya sessizce devrilmesine eşlik etmede de rol oynuyor.

Son günlerde, Trump'ın Beyaz Saray'ı nihayet rakibine teslim edip etmeyeceği ve bu ülkede şiddet senaryolarının ne ölçüde gerçekleşeceği sorusu herkesi meşgul etmektedir.

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