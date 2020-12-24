Zarif, Trump’ın İran aleyhindeki iddialarını reddetti

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Zarif, Trump’ın Başkan olmadan önce eski başkan Obama’yı İran’a saldırmakla itham ettiği bazı Twitter mesajlarını paylaştı.

Trump, 2012 yılında Cumhuriyetçilere hitaben bir Twitter mesajında

‘’ Obama’ya İran kartını bir savaşta kullanarak seçim kazanmasına izin vermeyiniz. Cumhuriyetçiler dikkatli olunuz. ‘’ yazdı.

Trump 2011 yılında başka bir Twitter mesajında da, ‘’ Obama seçimlerde kazanmak için İran ile savaşı başlatacaktır. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajında ayrıca son 100 yıl zarfında özel bir sebepten dolayı Aralık ayının 9, 10 ve 16. Günlerinin korona’da dolayı 3 bini aşkın Amerikalının hayatını kaybettiği günler olduğunu bildirdi.

Trump dün attığı mesajda ABD’nin Irak Büyükelçiliğine yapılan saldırıda İran füzelerinin kullanıldığını iddia etti.

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2012